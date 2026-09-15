Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|TecDAX-Kursverlauf
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15.09.2026 12:26:54
Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schwächer
Um 12:09 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,39 Prozent schwächer bei 3 945,39 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 555,736 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,075 Prozent schwächer bei 3 957,76 Punkten in den Handel, nach 3 960,75 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 927,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 963,93 Punkten.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 4 105,87 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 15.06.2026, einen Wert von 3 998,22 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 580,55 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,86 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 1,41 Prozent auf 77,94 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,76 Prozent auf 133,00 EUR), PVA TePla (+ 0,70 Prozent auf 28,66 EUR), Infineon (+ 0,46 Prozent auf 54,29 EUR) und Siltronic (+ 0,44 Prozent auf 68,30 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Nemetschek SE (-1,83 Prozent auf 58,90 EUR), SMA Solar (-1,73 Prozent auf 56,65 EUR), IONOS (-1,66 Prozent auf 34,30 EUR), Nordex (-1,58 Prozent auf 37,36 EUR) und Bechtle (-1,57 Prozent auf 35,10 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 720 174 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 204,593 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,15 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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