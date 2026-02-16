SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Performance im Blick 16.02.2026 12:27:39

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächer

Der TecDAX zeigt sich am Montag im Minus.

Der TecDAX gibt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,28 Prozent auf 3 645,23 Punkte nach. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 547,744 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,107 Prozent höher bei 3 659,25 Punkten, nach 3 655,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 637,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 664,65 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 751,10 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 534,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, mit 3 835,11 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,578 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 558,78 Punkte.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 2,29 Prozent auf 33,12 EUR), Kontron (+ 2,14 Prozent auf 23,90 EUR), Ottobock (+ 1,57 Prozent auf 58,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,40 Prozent auf 32,68 EUR) und United Internet (+ 1,31 Prozent auf 26,20 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Nagarro SE (-2,89 Prozent auf 58,75 EUR), TeamViewer (-2,86 Prozent auf 5,09 EUR), Sartorius vz (-2,55 Prozent auf 225,10 EUR), EVOTEC SE (-2,42 Prozent auf 6,04 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,16 Prozent auf 26,24 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 427 975 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 195,519 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu TeamViewer

mehr Nachrichten

Analysen zu TeamViewer

mehr Analysen
11.02.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
11.02.26 TeamViewer Overweight Barclays Capital
10.02.26 TeamViewer Halten DZ BANK
10.02.26 TeamViewer Outperform RBC Capital Markets
10.02.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Carl Zeiss Meditec AG 25,90 -3,36% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 32,93 2,39% Deutsche Telekom AG
EVOTEC SE 6,04 -1,85% EVOTEC SE
freenet AG 33,34 0,85% freenet AG
Infineon AG 43,15 -0,54% Infineon AG
Kontron 23,78 2,06% Kontron
Nagarro SE 58,35 -3,47% Nagarro SE
Nordex AG 33,54 4,16% Nordex AG
Ottobock 57,75 1,05% Ottobock
SAP SE 168,76 -1,95% SAP SE
Sartorius AG Vz. 225,60 -1,96% Sartorius AG Vz.
TeamViewer 4,92 -5,40% TeamViewer
United Internet AG 26,38 2,49% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 654,00 -0,04%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen