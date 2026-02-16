Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächer

Der TecDAX zeigt sich am Montag im Minus.

Der TecDAX gibt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,28 Prozent auf 3 645,23 Punkte nach. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 547,744 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,107 Prozent höher bei 3 659,25 Punkten, nach 3 655,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 637,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 664,65 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 751,10 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 534,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, mit 3 835,11 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,578 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 558,78 Punkte.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 2,29 Prozent auf 33,12 EUR), Kontron (+ 2,14 Prozent auf 23,90 EUR), Ottobock (+ 1,57 Prozent auf 58,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,40 Prozent auf 32,68 EUR) und United Internet (+ 1,31 Prozent auf 26,20 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Nagarro SE (-2,89 Prozent auf 58,75 EUR), TeamViewer (-2,86 Prozent auf 5,09 EUR), Sartorius vz (-2,55 Prozent auf 225,10 EUR), EVOTEC SE (-2,42 Prozent auf 6,04 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,16 Prozent auf 26,24 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 427 975 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 195,519 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at