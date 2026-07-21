Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht Abschläge

Der TecDAX zeigt sich am Dienstagmittag mit negativen Notierungen.

Um 12:09 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,42 Prozent auf 3 755,58 Punkte zurück. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 507,280 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,217 Prozent auf 3 763,41 Punkte an der Kurstafel, nach 3 771,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 778,62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 748,47 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, mit 3 954,14 Punkten bewertet. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 3 700,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 925,30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,62 Prozent zu Buche. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,23 Prozent auf 80,15 EUR), AIXTRON SE (+ 4,03 Prozent auf 40,77 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,42 Prozent auf 157,20 EUR), PVA TePla (+ 3,30 Prozent auf 37,56 EUR) und JENOPTIK (+ 2,75 Prozent auf 39,62 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Sartorius vz (-8,09 Prozent auf 218,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4,38 Prozent auf 27,50 EUR), Ottobock (-3,63 Prozent auf 55,80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,88 Prozent auf 32,30 EUR) und Siemens Healthineers (-1,87 Prozent auf 34,69 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 210 125 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 161,029 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,81 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,31 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at