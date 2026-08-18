Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht am Dienstagmittag Verluste

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,30 Prozent schwächer bei 4 081,12 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 568,579 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,410 Prozent auf 4 076,44 Punkte an der Kurstafel, nach 4 093,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 063,03 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 082,89 Zählern.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, stand der TecDAX bei 3 770,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 864,46 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 18.08.2025, einen Stand von 3 775,71 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 12,60 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,93 Prozent auf 31,70 EUR), Nemetschek SE (+ 2,97 Prozent auf 62,35 EUR), Bechtle (+ 1,96 Prozent auf 35,42 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,83 Prozent auf 28,91 EUR) und SAP SE (+ 1,54 Prozent auf 182,34 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Siltronic (-6,51 Prozent auf 83,95 EUR), AIXTRON SE (-6,24 Prozent auf 39,55 EUR), Infineon (-4,73 Prozent auf 59,04 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,73 Prozent auf 80,65 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,53 Prozent auf 147,40 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 142 794 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 207,918 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,63 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at