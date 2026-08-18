Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|XETRA-Handel im Fokus
|
18.08.2026 12:26:47
Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht am Dienstagmittag Verluste
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,30 Prozent schwächer bei 4 081,12 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 568,579 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,410 Prozent auf 4 076,44 Punkte an der Kurstafel, nach 4 093,24 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 063,03 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 082,89 Zählern.
TecDAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, stand der TecDAX bei 3 770,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 864,46 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 18.08.2025, einen Stand von 3 775,71 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 12,60 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Punkten.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,93 Prozent auf 31,70 EUR), Nemetschek SE (+ 2,97 Prozent auf 62,35 EUR), Bechtle (+ 1,96 Prozent auf 35,42 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,83 Prozent auf 28,91 EUR) und SAP SE (+ 1,54 Prozent auf 182,34 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Siltronic (-6,51 Prozent auf 83,95 EUR), AIXTRON SE (-6,24 Prozent auf 39,55 EUR), Infineon (-4,73 Prozent auf 59,04 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,73 Prozent auf 80,65 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,53 Prozent auf 147,40 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 142 794 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 207,918 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,63 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel: MDAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
14:04
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Extraordinary General Meeting elects new members to the Supervisory Board (EQS Group)
|
14:04
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Außerordentliche Hauptversammlung wählt neue Mitglieder in den Aufsichtsrat (EQS Group)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht am Dienstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)