Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittwochnachmittag Verluste

Am Mittwoch ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,31 Prozent auf 2 835,80 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 420,084 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,013 Prozent tiefer bei 2 873,17 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 873,53 Punkten am Vortag.

Bei 2 833,85 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 2 877,01 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 0,240 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.09.2023, betrug der TecDAX-Kurs 2 996,46 Punkte. Vor drei Monaten, am 25.07.2023, wurde der TecDAX mit 3 261,55 Punkten gehandelt. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 25.10.2022, einen Wert von 2 857,33 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 büßte der Index bereits um 2,44 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 804,18 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit MorphoSys (+ 1,35 Prozent auf 26,96 EUR), Nemetschek SE (+ 1,27 Prozent auf 68,58 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,06 Prozent auf 20,43 EUR), EVOTEC SE (+ 0,66 Prozent auf 16,76 EUR) und freenet (-0,43 Prozent auf 23,38 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil CANCOM SE (-9,63 Prozent auf 22,14 EUR), Sartorius vz (-6,09 Prozent auf 220,60 EUR), United Internet (-5,53 Prozent auf 19,29 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4,96 Prozent auf 74,70 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,65 Prozent auf 34,59 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Die Telefonica Deutschland-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 5 030 023 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 144,949 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,87 zu Buche schlagen. Die Telefonica Deutschland-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at