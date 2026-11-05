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Kursentwicklung 05.11.2026 09:28:58

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge

So bewegt sich der TecDAX am vierten Tag der Woche.

Der TecDAX verliert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 1,16 Prozent auf 4 088,79 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 576,188 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,246 Prozent leichter bei 4 126,68 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 136,87 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 129,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 4 070,25 Einheiten.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0,241 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 4 070,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 946,73 Punkte. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Stand von 3 561,97 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12,82 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 3,88 Prozent auf 3,00 EUR), Drägerwerk (+ 1,31 Prozent auf 108,00 EUR), ATOSS Software (+ 1,08 Prozent auf 93,70 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,07 Prozent auf 14,15 EUR) und SAP SE (+ 1,05 Prozent auf 216,55 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen PVA TePla (-7,72 Prozent auf 27,74 EUR), Nemetschek SE (-7,66 Prozent auf 69,90 EUR), Siltronic (-7,60 Prozent auf 52,90 EUR), Kontron (-6,27 Prozent auf 19,14 EUR) und HENSOLDT (-6,04 Prozent auf 76,52 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 892 123 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 233,307 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,49 zu Buche schlagen. Mit 8,56 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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ATOSS Software AG 87,80 -4,88% ATOSS Software AG
Deutsche Telekom AG 25,92 -0,73% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 102,40 -1,54% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Eckert & Ziegler 13,69 -1,79% Eckert & Ziegler
EVOTEC SE 3,13 4,33% EVOTEC SE
freenet AG 23,28 -0,94% freenet AG
HENSOLDT 77,66 -4,10% HENSOLDT
Kontron 18,75 -0,32% Kontron
Nemetschek SE 64,85 -4,56% Nemetschek SE
PVA TePla AG 27,12 3,35% PVA TePla AG
SAP SE 209,40 -3,28% SAP SE
Siltronic AG 50,25 1,03% Siltronic AG
TeamViewer 5,07 -1,65% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 25,96 -1,14% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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