Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verliert am Donnerstagmittag

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,15 Prozent schwächer bei 3 593,92 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 548,427 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,300 Prozent tiefer bei 3 588,65 Punkten, nach 3 599,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 600,42 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 574,59 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 1,83 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, notierte der TecDAX bei 3 608,52 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 12.12.2025, mit 3 552,44 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 739,84 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,838 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 510,62 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 2,69 Prozent auf 78,25 EUR), CANCOM SE (+ 1,29 Prozent auf 23,55 EUR), Nemetschek SE (+ 1,19 Prozent auf 68,00 EUR), IONOS (+ 1,10 Prozent auf 22,95 EUR) und ATOSS Software (+ 0,84 Prozent auf 84,50 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil AIXTRON SE (-2,45 Prozent auf 32,23 EUR), Elmos Semiconductor (-1,27 Prozent auf 139,60 EUR), Infineon (-1,25 Prozent auf 41,03 EUR), SMA Solar (-1,14 Prozent auf 33,10 EUR) und EVOTEC SE (-1,10 Prozent auf 4,30 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 081 081 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 193,160 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,70 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at