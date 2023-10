Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Montagmittag leichter

Um 12:09 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,75 Prozent leichter bei 2 925,05 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 428,631 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,063 Prozent auf 2 945,39 Punkte an der Kurstafel, nach 2 947,25 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 2 923,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 947,36 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wurde der TecDAX mit 3 111,68 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bei 3 218,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.10.2022, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 2 714,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 legte der Index bereits um 0,635 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 897,14 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,55 Prozent auf 35,47 EUR), Energiekontor (+ 1,53 Prozent auf 73,10 EUR), SMA Solar (+ 0,86 Prozent auf 64,35 EUR), ATOSS Software (+ 0,72 Prozent auf 209,00 EUR) und MorphoSys (+ 0,71 Prozent auf 24,27 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-3,65 Prozent auf 29,00 EUR), Sartorius vz (-2,91 Prozent auf 270,70 EUR), Nordex (-2,59 Prozent auf 10,17 EUR), Infineon (-2,46 Prozent auf 31,32 EUR) und Siltronic (-2,29 Prozent auf 81,00 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 846 801 Aktien gehandelt. Mit 142,914 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,45 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,63 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

