Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich leichter

Am Donnerstag tendiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 2,16 Prozent schwächer bei 3 518,02 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 500,970 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,492 Prozent schwächer bei 3 577,99 Punkten in den Handel, nach 3 595,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 580,99 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 517,44 Zählern.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,50 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 565,41 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.01.2026, den Stand von 3 820,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 187,79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 2,93 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Elmos Semiconductor (+ 2,06 Prozent auf 158,60 EUR), Nordex (+ 0,44 Prozent auf 45,76 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,35 Prozent auf 57,35 EUR), Infineon (-0,39 Prozent auf 42,63 EUR) und 1&1 (-0,41 Prozent auf 24,30 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen SAP SE (-6,57 Prozent auf 139,86 EUR), ATOSS Software (-4,92 Prozent auf 75,40 EUR), Nagarro SE (-4,46 Prozent auf 45,42 EUR), CANCOM SE (-4,31 Prozent auf 24,45 EUR) und Nemetschek SE (-3,91 Prozent auf 62,70 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 716 672 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 169,552 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,43 Prozent.

Redaktion finanzen.at