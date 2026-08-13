Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Kursentwicklung im Fokus
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13.08.2026 17:59:18
Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer
Am Donnerstag tendierte der TecDAX via XETRA zum Handelsende 0,20 Prozent leichter bei 4 059,64 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 568,937 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,527 Prozent fester bei 4 089,06 Punkten in den Handel, nach 4 067,62 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des TecDAX betrug 4 093,31 Punkte, das Tagestief hingegen 4 059,60 Zähler.
TecDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 0,552 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 13.07.2026, den Wert von 3 870,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 762,34 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 759,17 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 12,01 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Punkten.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 5,65 Prozent auf 87,90 EUR), TeamViewer (+ 2,38 Prozent auf 6,47 EUR), IONOS (+ 2,28 Prozent auf 33,16 EUR), SMA Solar (+ 2,10 Prozent auf 58,30 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2,08 Prozent auf 30,44 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen EVOTEC SE (-7,84 Prozent auf 3,55 EUR), Nordex (-3,52 Prozent auf 38,90 EUR), AIXTRON SE (-2,76 Prozent auf 41,86 EUR), Nemetschek SE (-2,23 Prozent auf 56,95 EUR) und Ottobock (-1,53 Prozent auf 58,00 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 453 586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 208,564 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick
2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 8,67 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|42,05
|0,72%
|Carl Zeiss Meditec AG
|31,78
|5,30%
|Deutsche Telekom AG
|28,66
|0,88%
|EVOTEC SE
|3,44
|-3,05%
|freenet AG
|23,82
|-0,33%
|IONOS
|34,32
|3,19%
|Nemetschek SE
|62,25
|6,96%
|Nordex AG
|39,04
|-0,10%
|Ottobock
|57,40
|-1,20%
|SAP SE
|184,04
|1,78%
|Siltronic AG
|87,70
|0,80%
|SMA Solar AG
|56,80
|-1,56%
|TeamViewer
|6,88
|4,96%
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|2,40%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 137,43
|1,83%
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