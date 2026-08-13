Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Kursentwicklung im Fokus 13.08.2026 17:59:18

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Kaum verändert zeigte sich der TecDAX schlussendlich.

Am Donnerstag tendierte der TecDAX via XETRA zum Handelsende 0,20 Prozent leichter bei 4 059,64 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 568,937 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,527 Prozent fester bei 4 089,06 Punkten in den Handel, nach 4 067,62 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 4 093,31 Punkte, das Tagestief hingegen 4 059,60 Zähler.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 0,552 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 13.07.2026, den Wert von 3 870,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 762,34 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 759,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 12,01 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Punkten.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 5,65 Prozent auf 87,90 EUR), TeamViewer (+ 2,38 Prozent auf 6,47 EUR), IONOS (+ 2,28 Prozent auf 33,16 EUR), SMA Solar (+ 2,10 Prozent auf 58,30 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2,08 Prozent auf 30,44 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen EVOTEC SE (-7,84 Prozent auf 3,55 EUR), Nordex (-3,52 Prozent auf 38,90 EUR), AIXTRON SE (-2,76 Prozent auf 41,86 EUR), Nemetschek SE (-2,23 Prozent auf 56,95 EUR) und Ottobock (-1,53 Prozent auf 58,00 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 453 586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 208,564 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 8,67 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
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Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 42,05 0,72% AIXTRON SE
Carl Zeiss Meditec AG 31,78 5,30% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 28,66 0,88% Deutsche Telekom AG
EVOTEC SE 3,44 -3,05% EVOTEC SE
freenet AG 23,82 -0,33% freenet AG
IONOS 34,32 3,19% IONOS
Nemetschek SE 62,25 6,96% Nemetschek SE
Nordex AG 39,04 -0,10% Nordex AG
Ottobock 57,40 -1,20% Ottobock
SAP SE 184,04 1,78% SAP SE
Siltronic AG 87,70 0,80% Siltronic AG
SMA Solar AG 56,80 -1,56% SMA Solar AG
TeamViewer 6,88 4,96% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,72 2,40% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 137,43 1,83%

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