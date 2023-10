Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart schwächer

Der TecDAX verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,07 Prozent leichter bei 2 997,38 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 432,108 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,185 Prozent schwächer bei 2 993,92 Punkten in den Handel, nach 2 999,47 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 2 988,79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 998,32 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 3 090,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wurde der TecDAX mit 3 096,73 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, wies der TecDAX 2 730,39 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 3,12 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 897,14 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 9,52 Prozent auf 27,38 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,72 Prozent auf 20,24 EUR), SMA Solar (+ 0,65 Prozent auf 61,60 EUR), Energiekontor (+ 0,41 Prozent auf 73,70 EUR) und Nordex (+ 0,35 Prozent auf 10,16 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Siltronic (-1,07 Prozent auf 78,75 EUR), CompuGroup Medical SE (-0,99 Prozent auf 35,94 EUR), United Internet (-0,88 Prozent auf 20,24 EUR), Nagarro SE (-0,82 Prozent auf 66,70 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,76 Prozent auf 36,38 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 333 218 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 144,528 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Die United Internet-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 7,40 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

