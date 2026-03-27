Schwacher Handel in London: FTSE 100 am Freitagmittag mit Abgaben

Um 12:10 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,84 Prozent auf 9 888,78 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,920 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 9 972,30 Punkte an der Kurstafel, nach 9 972,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 9 883,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 024,08 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,299 Prozent nach unten. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 27.02.2026, mit 10 910,55 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 870,68 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 666,12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 0,627 Prozent nach. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell AstraZeneca (+ 2,89 Prozent auf 142,30 GBP), 3i (+ 2,44 Prozent auf 23,55 GBP), Sage (+ 0,96 Prozent auf 8,22 GBP), RELX (+ 0,71 Prozent auf 24,15 GBP) und Experian (+ 0,64 Prozent auf 25,61 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Metlen Energy Metals (-5,77 Prozent auf 32,96 EUR), Antofagasta (-3,57 Prozent auf 31,30 GBP), Entain (-3,14 Prozent auf 5,37 GBP), Fresnillo (-3,10 Prozent auf 30,60 GBP) und Rolls-Royce (-3,09 Prozent auf 11,15 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 20 362 550 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 247,925 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,20 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at