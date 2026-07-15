Schwacher Handel in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag in Rot

So bewegt sich der FTSE 100 am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,04 Prozent leichter bei 10 525,07 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,147 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 529,05 Zählern und damit 0,003 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10 529,39 Punkte).

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 443,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 530,21 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 0,257 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 430,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 559,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 938,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,77 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Intermediate Capital Group (+ 4,47 Prozent auf 18,70 GBP), Barratt Developments (+ 3,97 Prozent auf 2,89 GBP), StJamess Place (+ 3,76 Prozent auf 11,98 GBP), Persimmon (+ 2,42 Prozent auf 10,78 GBP) und Imperial Brands (+ 1,87 Prozent auf 27,22 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Vodafone Group (-3,51 Prozent auf 1,13 GBP), Fresnillo (-2,94 Prozent auf 25,19 GBP), Airtel Africa (-2,52 Prozent auf 3,40 GBP), BT Group (-1,96 Prozent auf 1,95 GBP) und BAE Systems (-1,81 Prozent auf 18,20 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 24 435 377 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 294,657 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at