BP Aktie

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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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FTSE 100-Entwicklung 19.10.2026 15:58:48

Schwacher Handel in London: FTSE 100 am Montagnachmittag mit Abgaben

Schwacher Handel in London: FTSE 100 am Montagnachmittag mit Abgaben

Der FTSE 100 zeigt sich heute im Minus.

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 1,07 Prozent tiefer bei 10 765,80 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,286 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent stärker bei 10 882,26 Punkten in den Montagshandel, nach 10 881,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 735,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 889,90 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 659,13 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der FTSE 100 bei 10 600,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 354,57 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,19 Prozent nach oben. Bei 10 989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell BP (+ 1,03 Prozent auf 6,20 GBP), Marks Spencer (+ 0,95 Prozent auf 4,15 GBP), Sage (+ 0,85 Prozent auf 11,32 GBP), J Sainsbury (+ 0,57 Prozent auf 3,54 GBP) und Land Securities Group (+ 0,54 Prozent auf 6,54 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Anglo American (-4,23 Prozent auf 38,76 GBP), Barclays (-3,36 Prozent auf 4,18 GBP), 3i (-3,09 Prozent auf 23,92 GBP), Glencore (-2,77 Prozent auf 5,67 GBP) und NatWest Group (-2,64 Prozent auf 6,48 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 34 927 033 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 290,569 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

3i plc 28,43 -2,20% 3i plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 146,00 -2,01% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barclays plc 4,94 -3,38% Barclays plc
Barratt Developments PLC 3,66 0,00% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 7,34 -0,77% BP plc (British Petrol)
Glencore plc 6,64 -3,63% Glencore plc
HSBC Holdings plc 16,55 -1,24% HSBC Holdings plc
J. Sainsbury plc 4,24 1,92% J. Sainsbury plc
Land Securities Group 7,73 1,11% Land Securities Group
Lloyds Banking Group 1,22 -0,85% Lloyds Banking Group
Marks & Spencer plc 4,96 1,64% Marks & Spencer plc
NatWest Group PLC Registered Shs 7,59 -2,69% NatWest Group PLC Registered Shs
Sage PLC 13,50 2,27% Sage PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 764,69 -1,08%

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