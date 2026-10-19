BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|FTSE 100-Entwicklung
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19.10.2026 15:58:48
Schwacher Handel in London: FTSE 100 am Montagnachmittag mit Abgaben
Am Montag tendiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 1,07 Prozent tiefer bei 10 765,80 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,286 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent stärker bei 10 882,26 Punkten in den Montagshandel, nach 10 881,90 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 735,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 889,90 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 659,13 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der FTSE 100 bei 10 600,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 354,57 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,19 Prozent nach oben. Bei 10 989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell BP (+ 1,03 Prozent auf 6,20 GBP), Marks Spencer (+ 0,95 Prozent auf 4,15 GBP), Sage (+ 0,85 Prozent auf 11,32 GBP), J Sainsbury (+ 0,57 Prozent auf 3,54 GBP) und Land Securities Group (+ 0,54 Prozent auf 6,54 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Anglo American (-4,23 Prozent auf 38,76 GBP), Barclays (-3,36 Prozent auf 4,18 GBP), 3i (-3,09 Prozent auf 23,92 GBP), Glencore (-2,77 Prozent auf 5,67 GBP) und NatWest Group (-2,64 Prozent auf 6,48 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 34 927 033 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 290,569 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick
Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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15:58
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
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15:58
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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12:27
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.at)
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12:27
|Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
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11:56
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für BP auf 550 Pence - 'Hold' (dpa-AFX)
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09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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09:28
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|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|28,43
|-2,20%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|146,00
|-2,01%
|Barclays plc
|4,94
|-3,38%
|Barratt Developments PLC
|3,66
|0,00%
|BP plc (British Petrol)
|7,34
|-0,77%
|Glencore plc
|6,64
|-3,63%
|HSBC Holdings plc
|16,55
|-1,24%
|J. Sainsbury plc
|4,24
|1,92%
|Land Securities Group
|7,73
|1,11%
|Lloyds Banking Group
|1,22
|-0,85%
|Marks & Spencer plc
|4,96
|1,64%
|NatWest Group PLC Registered Shs
|7,59
|-2,69%
|Sage PLC
|13,50
|2,27%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 764,69
|-1,08%
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