Schwacher Handel in London: FTSE 100 beginnt Freitagshandel in der Verlustzone

Der FTSE 100 notiert am fünften Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,07 Prozent tiefer bei 10 392,60 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,993 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,007 Prozent stärker bei 10 400,46 Punkten, nach 10 399,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 410,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 378,60 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 0,752 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 330,55 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 19.03.2026, den Stand von 10 063,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 791,80 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4,44 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Entain (+ 1,87 Prozent auf 5,63 GBP), Informa (+ 1,44 Prozent auf 8,76 GBP), BAE Systems (+ 1,39 Prozent auf 18,66 GBP), WPP 2012 (+ 1,29 Prozent auf 2,76 GBP) und AstraZeneca (+ 0,99 Prozent auf 132,84 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Admiral Group (-4,82 Prozent auf 32,00 GBP), Severn Trent (-1,94 Prozent auf 28,38 GBP), United Utilities (-1,92 Prozent auf 12,80 GBP), SSE (-1,79 Prozent auf 22,71 GBP) und Fresnillo (-1,64 Prozent auf 30,66 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 4 027 615 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 284,906 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die 3i-Aktie hat mit 4,58 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Im Index weist die Legal General-Aktie mit 7,80 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at