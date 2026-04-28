Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|FTSE 100-Kursverlauf
|
28.04.2026 15:58:49
Schwacher Handel in London: FTSE 100 fällt am Nachmittag
Am Dienstag geht es im FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0,08 Prozent auf 10 312,77 Punkte nach unten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,970 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 321,80 Zählern und damit 0,007 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10 321,09 Punkte).
Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10 288,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 381,92 Punkten erreichte.
FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 9 967,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 154,43 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 417,34 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,63 Prozent nach oben. Bei 10 934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.
Tops und Flops im FTSE 100 aktuell
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell DCC (+ 1,15 Prozent auf 52,95 GBP), Coca-Cola HBC (+ 1,13 Prozent auf 42,02 GBP), Diploma (+ 1,01 Prozent auf 69,75 GBP), M&G (+ 1,01 Prozent auf 3,01 GBP) und HSBC (+ 0,98 Prozent auf 13,33 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Antofagasta (-2,55 Prozent auf 35,18 GBP), Compass Group (-2,49 Prozent auf 28,58 USD), London Stock Exchange (LSE) (-2,39 Prozent auf 97,04 GBP), Whitbread (-2,31 Prozent auf 24,15 GBP) und Experian (-2,13 Prozent auf 26,85 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Konzerne
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 46 826 183 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 262,057 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,83 erwartet. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Lloyds Banking Group
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|29,92
|-1,09%
|Antofagasta plc
|40,24
|-4,98%
|Coca-Cola HBC AG
|48,40
|1,47%
|Compass Group plc
|24,51
|-2,08%
|DCC plc
|61,00
|2,52%
|Diploma PLC
|80,30
|-0,43%
|Experian PLC
|30,80
|-2,53%
|HSBC Holdings plc
|15,31
|0,12%
|Legal & General plc
|2,92
|-0,51%
|Lloyds Banking Group
|1,14
|0,49%
|London Stock Exchange (LSE)
|113,80
|-2,61%
|M&G PLC Registered Shs
|3,49
|1,16%
|Ocado Group PLC
|2,33
|-2,43%
|Whitbread PLC
|27,94
|-2,51%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 332,79
|0,11%
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