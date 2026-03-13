Schwacher Handel in London: FTSE 100 fällt zum Start

Um 09:11 Uhr steht im LSE-Handel ein Minus von 0,78 Prozent auf 10 225,05 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,002 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent höher bei 10 305,48 Punkten in den Handel, nach 10 305,15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10 307,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 222,44 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,583 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 446,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 649,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 542,56 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 951,14 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit BP (+ 1,63 Prozent auf 5,38 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,89 Prozent auf 33,58 GBP), Centrica (+ 0,44 Prozent auf 2,08 GBP), Frasers Group (+ 0,37 Prozent auf 6,83 GBP) und Rightmove (+ 0,26 Prozent auf 4,55 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Fresnillo (-3,20 Prozent auf 35,14 GBP), Burberry (-2,63 Prozent auf 10,38 GBP), Antofagasta (-2,62 Prozent auf 36,11 GBP), JD Sports Fashion (-2,59 Prozent auf 0,73 GBP) und Informa (-2,58 Prozent auf 7,49 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 002 932 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 258,063 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die 3i-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at