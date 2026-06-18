Schwacher Handel in London: FTSE 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Um 09:11 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,71 Prozent auf 10 434,27 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,000 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,015 Prozent höher bei 10 510,16 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10 508,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 432,76 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 510,16 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 0,354 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, stand der FTSE 100 bei 10 323,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wies der FTSE 100 10 305,29 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 843,47 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 4,86 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Informa (+ 2,17 Prozent auf 8,59 GBP), Melrose Industries (+ 1,88 Prozent auf 4,83 GBP), Whitbread (+ 1,48 Prozent auf 24,31 GBP), Phoenix Group (+ 0,88 Prozent auf 8,03 GBP) und StJamess Place (+ 0,86 Prozent auf 11,77 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Land Securities Group (-4,05 Prozent auf 6,28 GBP), 3i (-3,91 Prozent auf 22,13 GBP), Tesco (-3,57 Prozent auf 4,40 GBP), Flutter Entertainment (-3,04 Prozent auf 77,49 GBP) und Fresnillo (-2,96 Prozent auf 32,12 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 4 355 984 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 279,926 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,80 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at