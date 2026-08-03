Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|FTSE 100-Kursentwicklung
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03.08.2026 12:26:47
Schwacher Handel in London: FTSE 100 fällt zurück
Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,10 Prozent schwächer bei 10 856,67 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,242 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 10 868,09 Punkte an der Kurstafel, nach 10 868,05 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 917,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 846,82 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 679,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, lag der FTSE 100 bei 10 363,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 068,58 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,10 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 989,45 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Persimmon (+ 3,61 Prozent auf 11,47 GBP), StJamess Place (+ 3,56 Prozent auf 10,91 GBP), Barratt Developments (+ 3,14 Prozent auf 3,03 GBP), Burberry (+ 3,12 Prozent auf 12,25 GBP) und Howden Joinery Group (+ 3,11 Prozent auf 8,13 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil IG Group (-6,03 Prozent auf 13,72 GBP), AstraZeneca (-5,66 Prozent auf 119,17 GBP), BAT (-2,82 Prozent auf 44,41 GBP), Imperial Brands (-2,41 Prozent auf 27,57 GBP) und Airtel Africa (-2,02 Prozent auf 3,26 GBP).
Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 18 597 155 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 316,297 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Bank of Georgia Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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|AstraZeneca PLC
|140,40
|-4,88%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|136,00
|1,49%
|Barratt Developments PLC
|3,54
|2,91%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|52,08
|-1,33%
|Burberry plc
|14,21
|2,86%
|Howden Joinery Group PLC
|9,50
|2,15%
|HSBC Holdings plc
|18,64
|0,40%
|IG Group Holdings PLC
|15,94
|-6,40%
|Imperial Brands plc
|32,35
|-2,65%
|Investec PLCShs
|7,65
|-1,29%
|Lloyds Banking Group
|1,36
|1,49%
|Persimmon plc
|13,46
|3,22%
|St.James's Place PLC
|12,70
|2,42%
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