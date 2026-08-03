Imperial Brands Aktie

Imperial Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100-Kursentwicklung 03.08.2026 12:26:47

Schwacher Handel in London: FTSE 100 fällt zurück

Schwacher Handel in London: FTSE 100 fällt zurück

Kaum verändert zeigt sich der FTSE 100 am ersten Tag der Woche.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,10 Prozent schwächer bei 10 856,67 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,242 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 10 868,09 Punkte an der Kurstafel, nach 10 868,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 917,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 846,82 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 679,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, lag der FTSE 100 bei 10 363,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 068,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,10 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 989,45 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Persimmon (+ 3,61 Prozent auf 11,47 GBP), StJamess Place (+ 3,56 Prozent auf 10,91 GBP), Barratt Developments (+ 3,14 Prozent auf 3,03 GBP), Burberry (+ 3,12 Prozent auf 12,25 GBP) und Howden Joinery Group (+ 3,11 Prozent auf 8,13 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil IG Group (-6,03 Prozent auf 13,72 GBP), AstraZeneca (-5,66 Prozent auf 119,17 GBP), BAT (-2,82 Prozent auf 44,41 GBP), Imperial Brands (-2,41 Prozent auf 27,57 GBP) und Airtel Africa (-2,02 Prozent auf 3,26 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 18 597 155 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 316,297 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Bank of Georgia Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Imperial Brands plc

mehr Nachrichten

Analysen zu St.James's Place PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airtel Africa 3,80 -1,71% Airtel Africa
AstraZeneca PLC 140,40 -4,88% AstraZeneca PLC
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 136,00 1,49% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,54 2,91% Barratt Developments PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 52,08 -1,33% BAT PLC (British American Tobacco)
Burberry plc 14,21 2,86% Burberry plc
Howden Joinery Group PLC 9,50 2,15% Howden Joinery Group PLC
HSBC Holdings plc 18,64 0,40% HSBC Holdings plc
IG Group Holdings PLC 15,94 -6,40% IG Group Holdings PLC
Imperial Brands plc 32,35 -2,65% Imperial Brands plc
Investec PLCShs 7,65 -1,29% Investec PLCShs
Lloyds Banking Group 1,36 1,49% Lloyds Banking Group
Persimmon plc 13,46 3,22% Persimmon plc
St.James's Place PLC 12,70 2,42% St.James's Place PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 867,93 0,00%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt deutlich zu -- DAX knackt erstmals 26.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen am Montag Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen