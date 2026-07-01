Schwacher Handel in London: FTSE 100 gibt mittags nach

Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,38 Prozent leichter bei 10 457,60 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,116 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 10 497,60 Punkte an der Kurstafel, nach 10 497,12 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 443,17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 508,25 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 0,478 Prozent nach. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 01.06.2026, bei 10 338,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 364,79 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 785,33 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Babcock International (+ 4,97 Prozent auf 9,99 GBP), J Sainsbury (+ 3,03 Prozent auf 3,30 GBP), BAE Systems (+ 2,31 Prozent auf 18,87 GBP), Aberdeen Group (+ 2,14 Prozent auf 2,43 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,81 Prozent auf 14,71 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil RELX (-4,10 Prozent auf 22,69 GBP), Compass Group (-3,68 Prozent auf 31,11 USD), Entain (-3,51 Prozent auf 5,39 GBP), Diageo (-3,28 Prozent auf 14,73 GBP) und Experian (-2,79 Prozent auf 24,72 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 16 138 823 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 284,092 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at