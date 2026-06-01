Schwacher Handel in London: FTSE 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Derzeit ziehen sich die Börsianer in London zurück.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,84 Prozent tiefer bei 10 321,69 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,973 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent höher bei 10 409,34 Punkten in den Handel, nach 10 409,28 Punkten am Vortag.

Bei 10 409,77 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 313,99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 01.05.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 363,93 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 10 910,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8 772,38 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,72 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Zählern.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit easyJet (+ 7,29 Prozent auf 4,27 GBP), Sage (+ 6,55 Prozent auf 8,98 GBP), Entain (+ 5,55 Prozent auf 5,63 GBP), Flutter Entertainment (+ 3,10 Prozent auf 74,56 GBP) und RELX (+ 2,57 Prozent auf 25,13 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Ocado Group (-6,91 Prozent auf 2,08 GBP), BAE Systems (-4,25 Prozent auf 19,37 GBP), Rolls-Royce (-4,01 Prozent auf 12,84 GBP), Barratt Developments (-2,70 Prozent auf 2,56 GBP) und RS Group (-2,62 Prozent auf 6,50 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 26 518 328 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 276,525 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,64 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at