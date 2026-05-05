Schwacher Handel in London: FTSE 100 letztendlich in Rot

Der FTSE 100 sank im LSE-Handel letztendlich um 1,38 Prozent auf 10 221,12 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,972 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,014 Prozent auf 10 365,38 Punkte an der Kurstafel, nach 10 363,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 365,38 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 164,26 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Stand von 10 436,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 309,22 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 596,35 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,71 Prozent. Bei 10 934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Intertek (+ 5,95 Prozent auf 50,90 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 3,86 Prozent auf 73,72 GBP), WPP 2012 (+ 2,86 Prozent auf 2,73 GBP), Frasers Group (+ 2,22 Prozent auf 6,67 GBP) und BAE Systems (+ 2,09 Prozent auf 20,77 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Entain (-6,45 Prozent auf 5,31 GBP), HSBC (-5,86 Prozent auf 12,80 GBP), Marks Spencer (-4,75 Prozent auf 3,22 GBP), Fresnillo (-4,30 Prozent auf 31,15 GBP) und Weir Group (-4,23 Prozent auf 24,90 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 192 699 274 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 270,488 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,77 zu Buche schlagen. Mit 8,72 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at