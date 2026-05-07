Schwacher Handel in London: FTSE 100 liegt zum Start im Minus

Um 09:11 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,25 Prozent tiefer bei 10 412,09 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,928 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 10 438,62 Punkte an der Kurstafel, nach 10 438,66 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 407,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 440,55 Punkten.

FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 0,451 Prozent. Vor einem Monat, am 07.04.2026, wies der FTSE 100 10 348,79 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, einen Stand von 10 369,75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 559,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,63 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Hiscox (+ 6,13 Prozent auf 16,45 GBP), Fresnillo (+ 2,92 Prozent auf 35,63 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 2,23 Prozent auf 149,10 USD), Antofagasta (+ 2,21 Prozent auf 39,03 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 1,61 Prozent auf 3,97 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen RELX (-5,18 Prozent auf 24,89 GBP), Flutter Entertainment (-4,02 Prozent auf 73,92 GBP), Coca-Cola HBC (-3,59 Prozent auf 42,69 GBP), Centrica (-3,48 Prozent auf 2,02 GBP) und Admiral Group (-3,18 Prozent auf 32,40 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 ist die JD Sports Fashion-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 2 903 155 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 254,532 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Im FTSE 100 hat die 3i-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at