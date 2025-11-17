3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|Kursentwicklung
|
17.11.2025 12:26:55
Schwacher Handel in London: FTSE 100 mittags schwächer
Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,16 Prozent tiefer bei 9 682,91 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,766 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent schwächer bei 9 698,35 Punkten in den Montagshandel, nach 9 698,37 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 677,61 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 707,67 Zählern.
FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat, am 17.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 354,57 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der FTSE 100 9 138,90 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, notierte der FTSE 100 bei 8 063,61 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 17,23 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 544,83 Punkten.
FTSE 100-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit WPP 2012 (+ 4,58 Prozent auf 3,01 GBP), RS Group (+ 3,05 Prozent auf 5,74 GBP), Pershing Square (+ 2,23 Prozent auf 47,39 GBP), BAT (+ 2,21 Prozent auf 41,62 GBP) und 3i (+ 1,80 Prozent auf 33,95 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Burberry (-4,18 Prozent auf 11,81 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-3,05 Prozent auf 1,59 GBP), JD Sports Fashion (-1,80 Prozent auf 0,81 GBP), Frasers Group (-1,78 Prozent auf 6,90 GBP) und Associated British Foods (-1,76 Prozent auf 21,22 GBP).
Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 12 487 901 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,956 Mrd. Euro.
FTSE 100-Fundamentalkennzahlen
Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,18 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
