Schwacher Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags leichter

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 15:44 Uhr via LSE 0,63 Prozent schwächer bei 10 618,64 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,067 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,002 Prozent auf 10 686,37 Punkte an der Kurstafel, nach 10 686,18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 597,58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 687,36 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 1,65 Prozent zu. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 19.01.2026, bei 10 195,35 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, bei 9 507,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 712,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,71 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 715,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten registriert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit RELX (+ 4,92 Prozent auf 23,44 GBP), BP (+ 2,94 Prozent auf 4,83 GBP), WPP 2012 (+ 2,47 Prozent auf 2,78 GBP), BAT (+ 1,91 Prozent auf 44,27 GBP) und Ocado Group (+ 1,68 Prozent auf 2,32 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Rio Tinto (-4,55 Prozent auf 70,53 GBP), Centrica (-4,21 Prozent auf 1,88 GBP), easyJet (-3,96 Prozent auf 4,73 GBP), Anglo American (-3,88 Prozent auf 35,19 GBP) und Antofagasta (-3,80 Prozent auf 38,48 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 29 526 050 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 275,453 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,76 zu Buche schlagen. Legal General lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,18 Prozent.

Redaktion finanzen.at