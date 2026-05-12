Schwacher Handel in London: FTSE 100 verbucht am Dienstagnachmittag Verluste

Der FTSE 100 verliert im LSE-Handel um 15:41 Uhr 0,43 Prozent auf 10 225,67 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,935 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,017 Prozent auf 10 271,17 Punkte an der Kurstafel, nach 10 269,43 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 10 271,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 152,05 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Wert von 10 600,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 402,44 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 12.05.2025, mit 8 604,98 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,76 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. 9 670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Intertek (+ 6,53 Prozent auf 53,05 GBP), Compass Group (+ 5,93 Prozent auf 31,98 USD), BAT (+ 3,90 Prozent auf 45,50 GBP), Imperial Brands (+ 2,23 Prozent auf 27,89 GBP) und Flutter Entertainment (+ 1,85 Prozent auf 71,40 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Vodafone Group (-8,80 Prozent auf 1,10 GBP), WPP 2012 (-4,37 Prozent auf 2,58 GBP), Lloyds Banking Group (-4,25 Prozent auf 0,94 GBP), StJamess Place (-4,23 Prozent auf 11,56 GBP) und Barclays (-4,09 Prozent auf 4,12 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 82 552 151 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 261,459 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,73 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,88 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at