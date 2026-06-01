Schwacher Handel in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsende Abschläge

Mit dem FTSE 100 ging es am Montag abwärts.

Am Montag tendierte der FTSE 100 via LSE letztendlich 0,68 Prozent schwächer bei 10 338,95 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,973 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10 409,34 Punkten in den Montagshandel, nach 10 409,28 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 288,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 409,77 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 01.05.2026, wies der FTSE 100 10 363,93 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 910,55 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, den Stand von 8 772,38 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,90 Prozent aufwärts. Bei 10 934,94 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell easyJet (+ 10,03 Prozent auf 4,38 GBP), Sage (+ 7,74 Prozent auf 9,08 GBP), Entain (+ 5,43 Prozent auf 5,63 GBP), Experian (+ 4,00 Prozent auf 26,76 GBP) und RELX (+ 3,80 Prozent auf 25,43 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Ocado Group (-9,87 Prozent auf 2,01 GBP), BAE Systems (-5,04 Prozent auf 19,21 GBP), Rolls-Royce (-4,83 Prozent auf 12,73 GBP), 3i (-4,22 Prozent auf 21,79 GBP) und Barratt Developments (-4,15 Prozent auf 2,52 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 74 161 212 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 276,525 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die 3i-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at