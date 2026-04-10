BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|Marktbericht
|
10.04.2026 17:59:00
Schwacher Handel in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsende Verluste
Der FTSE 100 schloss den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 10 600,53 Punkten ab. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,020 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent höher bei 10 603,55 Punkten, nach 10 603,48 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 10 657,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 576,01 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,57 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 412,24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 124,60 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 913,25 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,53 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. 9 670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit ConvaTec (+ 4,46 Prozent auf 2,34 GBP), Antofagasta (+ 3,02 Prozent auf 37,88 GBP), Kingfisher (+ 2,70 Prozent auf 3,08 GBP), WPP 2012 (+ 2,29 Prozent auf 2,50 GBP) und Burberry (+ 2,12 Prozent auf 11,57 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen BAE Systems (-3,31 Prozent auf 21,94 GBP), Ocado Group (-2,57 Prozent auf 1,88 GBP), Sage (-2,18 Prozent auf 8,18 GBP), Hiscox (-1,87 Prozent auf 15,77 GBP) und Compass Group (-1,85 Prozent auf 27,57 USD) unter Druck.
Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 133 783 835 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 270,955 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte
Die WPP 2012-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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