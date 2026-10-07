Bank of Georgia Group Aktie

Bank of Georgia Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JHMB / ISIN: GB00BF4HYT85

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100 im Blick 07.10.2026 09:29:11

Schwacher Handel in London: FTSE 100 verliert zum Start

Schwacher Handel in London: FTSE 100 verliert zum Start

So bewegt sich der FTSE 100 am dritten Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,42 Prozent schwächer bei 10 497,18 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,154 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,005 Prozent höher bei 10 542,18 Punkten, nach 10 541,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 542,18 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 495,24 Punkten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 0,333 Prozent zu. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 822,13 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 665,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, stand der FTSE 100 bei 9 483,58 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,49 Prozent zu. Bei 10 989,45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Melrose Industries (+ 1,89 Prozent auf 4,70 GBP), Haleon (+ 1,86 Prozent auf 3,40 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,84) Prozent auf 0,82 GBP), Marks Spencer (+ 1,37 Prozent auf 3,91 GBP) und Reckitt Benckiser Group (+ 1,35 Prozent auf 50,44 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Severn Trent (-2,89 Prozent auf 30,24 GBP), United Utilities (-2,61 Prozent auf 13,81 GBP), Endeavour Mining (-2,02 Prozent auf 41,23 GBP), Anglo American (-1,83 Prozent auf 40,76 GBP) und Prudential (-1,77 Prozent auf 9,08 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 303 519 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 295,173 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bank of Georgia Group PLC Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu United Utilities PLC

mehr Analysen
14.11.25 United Utilities Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 150,00 -4,46% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,58 -1,65% Barratt Developments PLC
Endeavour Mining PLC 48,08 -1,21% Endeavour Mining PLC
Haleon PLC 4,05 2,85% Haleon PLC
HSBC Holdings plc 16,76 -2,92% HSBC Holdings plc
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,99 5,12% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,21 -1,90% Lloyds Banking Group
Marks & Spencer plc 4,66 2,64% Marks & Spencer plc
Melrose Industries PLC Registered Shs 5,46 0,18% Melrose Industries PLC Registered Shs
Prudential plc 10,50 -4,02% Prudential plc
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs 60,34 2,24% Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
Severn Trent plc 35,98 -1,69% Severn Trent plc
United Utilities PLC 16,47 -1,14% United Utilities PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 454,04 -0,83%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen