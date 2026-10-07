Schwacher Handel in London: FTSE 100 verliert zum Start

Um 09:11 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,42 Prozent schwächer bei 10 497,18 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,154 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,005 Prozent höher bei 10 542,18 Punkten, nach 10 541,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 542,18 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 495,24 Punkten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 0,333 Prozent zu. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 822,13 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 665,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, stand der FTSE 100 bei 9 483,58 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,49 Prozent zu. Bei 10 989,45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Melrose Industries (+ 1,89 Prozent auf 4,70 GBP), Haleon (+ 1,86 Prozent auf 3,40 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,84) Prozent auf 0,82 GBP), Marks Spencer (+ 1,37 Prozent auf 3,91 GBP) und Reckitt Benckiser Group (+ 1,35 Prozent auf 50,44 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Severn Trent (-2,89 Prozent auf 30,24 GBP), United Utilities (-2,61 Prozent auf 13,81 GBP), Endeavour Mining (-2,02 Prozent auf 41,23 GBP), Anglo American (-1,83 Prozent auf 40,76 GBP) und Prudential (-1,77 Prozent auf 9,08 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 303 519 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 295,173 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at