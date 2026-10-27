Schwacher Handel in London: FTSE 100 verliert zum Start des Dienstagshandels

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstagmorgen in die Verlustzone.

Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 1,02 Prozent tiefer bei 10 657,20 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,236 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 10 767,81 Punkte an der Kurstafel, nach 10 767,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 657,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 767,81 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 10 695,25 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 10 781,75 Punkten. Der FTSE 100 stand vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 9 653,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,10 Prozent nach oben. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Rio Tinto (+ 1,87 Prozent auf 63,60 GBP), Computacenter (+ 1,54 Prozent auf 52,70 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 1,31) Prozent auf 112,29 USD), Antofagasta (+ 1,07 Prozent auf 32,08 GBP) und Rentokil Initial (+ 0,92 Prozent auf 3,43 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Reckitt Benckiser Group (-6,56 Prozent auf 51,24 GBP), HSBC (-6,18 Prozent auf 12,81 GBP), Informa (-2,14 Prozent auf 8,16 GBP), Standard Chartered (-2,06 Prozent auf 19,69 GBP) und J Sainsbury (-1,73 Prozent auf 3,47 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 227 964 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 279,323 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at