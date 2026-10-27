Antofagasta Aktie

Antofagasta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 27.10.2026 09:28:50

Schwacher Handel in London: FTSE 100 verliert zum Start des Dienstagshandels

Schwacher Handel in London: FTSE 100 verliert zum Start des Dienstagshandels

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstagmorgen in die Verlustzone.

Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 1,02 Prozent tiefer bei 10 657,20 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,236 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 10 767,81 Punkte an der Kurstafel, nach 10 767,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 657,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 767,81 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 10 695,25 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 10 781,75 Punkten. Der FTSE 100 stand vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 9 653,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,10 Prozent nach oben. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Rio Tinto (+ 1,87 Prozent auf 63,60 GBP), Computacenter (+ 1,54 Prozent auf 52,70 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 1,31) Prozent auf 112,29 USD), Antofagasta (+ 1,07 Prozent auf 32,08 GBP) und Rentokil Initial (+ 0,92 Prozent auf 3,43 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Reckitt Benckiser Group (-6,56 Prozent auf 51,24 GBP), HSBC (-6,18 Prozent auf 12,81 GBP), Informa (-2,14 Prozent auf 8,16 GBP), Standard Chartered (-2,06 Prozent auf 19,69 GBP) und J Sainsbury (-1,73 Prozent auf 3,47 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 227 964 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 279,323 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Computacenter PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu J. Sainsbury plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Antofagasta plc 39,61 3,85% Antofagasta plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 146,00 2,10% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,94 1,03% Barratt Developments PLC
Coca-Cola European Partners PLC 100,60 1,00% Coca-Cola European Partners PLC
Computacenter PLC 62,50 1,63% Computacenter PLC
HSBC Holdings plc 15,29 -5,39% HSBC Holdings plc
Informa PLC 10,00 0,50% Informa PLC
J. Sainsbury plc 4,20 -0,05% J. Sainsbury plc
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs 62,62 -4,69% Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
Rentokil Initial PlcShs 4,18 3,08% Rentokil Initial PlcShs
Rio Tinto plc 76,00 1,66% Rio Tinto plc
Standard Chartered plc 23,95 -0,91% Standard Chartered plc

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 702,55 -0,60%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX zieht kräftig an -- DAX etwas fester -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Gewinne. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen