Schwacher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag leichter

Beim FTSE 100 stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,16 Prozent schwächer bei 10 356,50 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,972 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent stärker bei 10 373,90 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10 373,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 383,07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 325,94 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,508 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, den Wert von 10 363,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 484,13 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 787,02 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 4,07 Prozent. Bei 10 934,94 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Bunzl (+ 3,07 Prozent auf 23,52 GBP), SSE (+ 2,79 Prozent auf 23,19 GBP), Howden Joinery Group (+ 2,78 Prozent auf 7,76 GBP), United Utilities (+ 2,42 Prozent auf 13,11 GBP) und Whitbread (+ 1,92 Prozent auf 23,36 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Intermediate Capital Group (-5,88 Prozent auf 17,46 GBP), Melrose Industries (-2,68 Prozent auf 4,48 GBP), easyJet (-2,51 Prozent auf 4,54 GBP), Croda International (-2,21 Prozent auf 29,60 GBP) und AstraZeneca (-2,17 Prozent auf 129,27 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 10 476 442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 274,977 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,24 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at