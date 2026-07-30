Schwacher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start leichter

Das macht der FTSE 100 am vierten Tag der Woche.

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,09 Prozent auf 10 899,07 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,234 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,010 Prozent schwächer bei 10 907,37 Punkten, nach 10 908,41 Punkten am Vortag.

Bei 10 917,82 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 865,37 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 1,52 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 30.06.2026, einen Stand von 10 497,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 378,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 136,94 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,53 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 951,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Endeavour Mining (+ 2,85 Prozent auf 35,86 GBP), Rio Tinto (+ 2,48 Prozent auf 71,50 GBP), Antofagasta (+ 2,11 Prozent auf 36,24 GBP), Rolls-Royce (+ 1,99 Prozent auf 14,07 GBP) und Investec (+ 1,75 Prozent auf 6,40 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Rentokil Initial (-16,38 Prozent auf 3,71 GBP), Sage (-2,86 Prozent auf 9,93 GBP), JD Sports Fashion (-2,75 Prozent auf 0,92 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,72 Prozent auf 89,48 GBP) und RELX (-1,60 Prozent auf 28,28 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 14 784 124 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 309,998 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at