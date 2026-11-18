Der FTSE 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am Mittwoch wieder ab.

Um 09:10 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,34 Prozent tiefer bei 10 653,87 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,312 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 10 690,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10 689,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 692,25 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 641,60 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 2,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 881,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 728,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 552,30 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,06 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 989,45 Punkte. 9 670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell ConvaTec (+ 9,00 Prozent auf 2,69 GBP), Experian (+ 3,94 Prozent auf 29,30 GBP), Whitbread (+ 2,22 Prozent auf 28,57 GBP), British Land Company (+ 1,81 Prozent auf 4,40 GBP) und 3i (+ 1,41 Prozent auf 25,97 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Endeavour Mining (-4,54 Prozent auf 35,34 GBP), Antofagasta (-4,31 Prozent auf 28,89 GBP), Anglo American (-4,13 Prozent auf 34,02 GBP), Fresnillo (-3,96 Prozent auf 22,83 GBP) und Computacenter (-3,59 Prozent auf 45,06 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Glencore-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2 115 574 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 276,922 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at