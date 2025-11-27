Schwacher Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Donnerstagmittag

Um 12:10 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,21 Prozent schwächer bei 9 671,40 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,763 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent leichter bei 9 691,56 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 9 691,58 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 9 658,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9 699,82 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 1,38 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2025, stand der FTSE 100 bei 9 653,82 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2025, einen Stand von 9 255,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 274,75 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,09 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell StJamess Place (+ 2,32 Prozent auf 13,93 GBP), Land Securities Group (+ 2,04 Prozent auf 6,25 GBP), Centrica (+ 1,78 Prozent auf 1,69 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,72 Prozent auf 153,85 GBP) und NatWest Group (+ 1,55 Prozent auf 6,28 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Imperial Brands (-3,05 Prozent auf 31,77 GBP), BAT (-1,51 Prozent auf 42,91 GBP), InterContinental Hotels Group (-1,43 Prozent auf 100,30 GBP), Rio Tinto (-1,41 Prozent auf 53,84 GBP) und Halma (-1,39 Prozent auf 35,60 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 19 906 190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 249,615 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,89 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at