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Index-Bewegung 18.09.2026 15:58:50

Schwacher Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Freitagnachmittag

Schwacher Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Freitagnachmittag

So bewegt sich der FTSE 100 am Freitagnachmittag.

Um 15:41 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 1,17 Prozent schwächer bei 10 689,29 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,182 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent leichter bei 10 815,79 Punkten in den Freitagshandel, nach 10 816,14 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 10 675,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 815,94 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,360 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, stand der FTSE 100 bei 10 728,04 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 18.06.2026, einen Stand von 10 399,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 228,11 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,42 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell IG Group (+ 1,67 Prozent auf 13,37 GBP), AstraZeneca (+ 1,06 Prozent auf 125,60 GBP), Haleon (+ 0,82 Prozent auf 3,43 GBP), Fresnillo (+ 0,77 Prozent auf 30,27 GBP) und DCC (+ 0,63 Prozent auf 64,30 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Airtel Africa (-10,02 Prozent auf 3,21 GBP), Coca-Cola HBC (-6,12 Prozent auf 43,28 GBP), BT Group (-4,90 Prozent auf 1,98 GBP), Vodafone Group (-4,44 Prozent auf 1,26 GBP) und Next (-4,32 Prozent auf 142,75 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 72 101 853 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 301,133 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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