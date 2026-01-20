Schwacher Handel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Nachmittag

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,97 Prozent auf 10 096,73 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,845 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,002 Prozent tiefer bei 10 195,16 Punkten, nach 10 195,35 Punkten am Vortag.

Bei 10 195,16 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 050,22 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 9 897,42 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.10.2025, den Stand von 9 403,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 520,54 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,46 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 257,75 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 951,14 Punkten.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Ocado Group (+ 4,35 Prozent auf 2,73 GBP), Informa (+ 3,23 Prozent auf 9,01 GBP), Haleon (+ 1,99 Prozent auf 3,68 GBP), Marks Spencer (+ 1,41 Prozent auf 3,67 GBP) und Pearson (+ 1,36 Prozent auf 9,42 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil AstraZeneca (-4,03 Prozent auf 133,30 GBP), BAT (-3,66 Prozent auf 42,13 GBP), Beazley (-2,74 Prozent auf 11,38 GBP), Bunzl (-2,71 Prozent auf 19,91 GBP) und Imperial Brands (-2,68 Prozent auf 30,16 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 21 302 316 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 251,091 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Die 3i-Aktie hat mit 5,17 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at