Schwacher Handel in London: So steht der FTSE 100 am Montagnachmittag

Mit dem FTSE 100 geht es am Montagnachmittag abwärts.

Um 15:41 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,49 Prozent auf 10 547,95 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,184 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent tiefer bei 10 600,27 Punkten, nach 10 600,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 523,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 600,27 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 363,27 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 20.04.2026, mit 10 609,08 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der FTSE 100 auf 8 992,12 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6,00 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Computacenter (+ 7,26 Prozent auf 49,13 GBP), Diploma (+ 1,66 Prozent auf 73,60 GBP), Whitbread (+ 0,96 Prozent auf 24,15 GBP), Fresnillo (+ 0,90 Prozent auf 24,64 GBP) und Prudential (+ 0,72 Prozent auf 10,52 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Airtel Africa (-2,43 Prozent auf 3,38 GBP), Vodafone Group (-2,42 Prozent auf 1,15 GBP), Bunzl (-2,22 Prozent auf 27,34 GBP), Barratt Developments (-2,15 Prozent auf 2,87 GBP) und Halma (-2,12 Prozent auf 35,98 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 28 029 526 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 301,770 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at