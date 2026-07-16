Schwacher Handel in New York: Das macht der Dow Jones aktuell

Um 20:02 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 0,24 Prozent auf 52 530,87 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,223 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,103 Prozent auf 52 604,20 Punkte an der Kurstafel, nach 52 658,64 Punkten am Vortag.

Bei 52 518,82 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52 924,86 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 0,277 Prozent. Vor einem Monat, am 16.06.2026, wies der Dow Jones 51 999,67 Punkte auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 16.04.2026, den Wert von 48 578,72 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, bei 44 254,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,57 Prozent aufwärts. Bei 53 289,30 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 3,86 Prozent auf 128,38 USD), Salesforce (+ 3,49 Prozent auf 172,83 USD), Nike (+ 3,18 Prozent auf 44,13 USD), UnitedHealth (+ 3,11 Prozent auf 431,54 USD) und IBM (+ 3,02 Prozent auf 217,57 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Goldman Sachs (-5,08 Prozent auf 1 093,50 USD), Caterpillar (-4,19 Prozent auf 875,99 USD), NVIDIA (-2,87 Prozent auf 206,41 USD), Cisco (-2,65 Prozent auf 108,81 USD) und Boeing (-1,13 Prozent auf 215,66 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11 891 283 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,470 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,48 erwartet. Die Chevron-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 3,93 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at