Um 17:58 Uhr verliert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,63 Prozent auf 26 944,86 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,69 Prozent auf 27 574,24 Punkte an der Kurstafel, nach 27 116,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 27 749,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 894,39 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,17 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29 529,34 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 426,02 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24 640,52 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,90 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell PDD (+ 12,05 Prozent auf 86,78 USD), Seagate Technology (+ 7,35 Prozent auf 553,82 USD), Western Digital (+ 7,22 Prozent auf 309,00 USD), CrowdStrike (+ 6,54 Prozent auf 252,52 USD) und Astera Labs (+ 6,25 Prozent auf 230,30 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-5,93 Prozent auf 498,70 USD), DoorDash (-2,87 Prozent auf 162,01 USD), Coca-Cola European Partners (-2,78 Prozent auf 115,56 USD), Kraft Heinz Company (-2,48 Prozent auf 24,81 USD) und SpaceX (-2,45 Prozent auf 139,98 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 24 533 374 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,660 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at