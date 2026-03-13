Schwacher Handel in New York: Dow Jones am Freitagmittag leichter

Am Freitag bewegt sich der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,07 Prozent tiefer bei 46 647,10 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 18,654 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 47 242,52 Zählern und damit 1,21 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (46 677,85 Punkte).

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tagestief bei 46 603,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 47 123,99 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1,53 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 13.02.2026, den Wert von 49 500,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 48 458,05 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 13.03.2025, den Stand von 40 813,57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 3,59 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 46 603,70 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 2,49 Prozent auf 209,86 USD), Verizon (+ 1,58 Prozent auf 51,43 USD), Sherwin-Williams (+ 1,28 Prozent auf 321,77 USD), UnitedHealth (+ 1,18 Prozent auf 280,31 USD) und 3M (+ 0,95 Prozent auf 150,52 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Salesforce (-2,99 Prozent auf 193,32 USD), Apple (-1,59 Prozent auf 251,69 USD), Microsoft (-1,56 Prozent auf 395,58 USD), Caterpillar (-1,14 Prozent auf 692,73 USD) und Amazon (-1,12 Prozent auf 207,19 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 17 221 438 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,886 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at