Schwacher Handel in New York: Dow Jones am Montagnachmittag leichter

Am Montag bewegt sich der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,02 Prozent tiefer bei 50 855,41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 20,285 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 51 610,02 Zählern und damit 1,46 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (50 866,78 Punkte).

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tagestief bei 50 768,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 51 277,15 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 08.05.2026, einen Wert von 49 609,16 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Stand von 47 501,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 42 762,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,11 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 51 660,40 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Cisco (+ 3,02 Prozent auf 125,31 USD), NVIDIA (+ 1,75 Prozent auf 208,69 USD), Goldman Sachs (+ 1,19 Prozent auf 1 051,00 USD), Chevron (+ 1,18 Prozent auf 189,52 USD) und 3M (+ 1,13 Prozent auf 155,50 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Sherwin-Williams (-1,91 Prozent auf 299,48 USD), Travelers (-1,72 Prozent auf 298,02 USD), Salesforce (-1,71 Prozent auf 182,49 USD), Microsoft (-1,49 Prozent auf 410,48 USD) und IBM (-1,47 Prozent auf 280,64 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 329 461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,310 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,17 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at