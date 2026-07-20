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Dow Jones-Marktbericht 20.07.2026 16:02:44

Schwacher Handel in New York: Dow Jones beginnt die Montagssitzung im Minus

Schwacher Handel in New York: Dow Jones beginnt die Montagssitzung im Minus

Der Dow Jones verliert am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Montag tendiert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,06 Prozent schwächer bei 52 116,59 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24,289 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,537 Prozent stärker bei 52 426,46 Punkten, nach 52 146,42 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 411,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 52 105,20 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 51 564,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.04.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 49 442,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 44 342,19 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,72 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 53 289,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Alphabet C (ex Google) (+ 3,62 Prozent auf 358,66 USD), NVIDIA (+ 2,00 Prozent auf 206,87 USD), Amazon (+ 1,22 Prozent auf 250,25 USD), Caterpillar (+ 1,02 Prozent auf 889,23 USD) und Cisco (+ 0,97 Prozent auf 113,03 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Home Depot (-2,87 Prozent auf 294,30 EUR), Walt Disney (-1,28 Prozent auf 96,42 USD), Sherwin-Williams (-1,23 Prozent auf 327,26 USD), Nike (-1,19 Prozent auf 43,24 USD) und Apple (-1,05 Prozent auf 330,25 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 2 867 150 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,290 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie. Hier wird ein KGV von 12,10 erwartet. Chevron lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 3,81 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Amazon 220,45 1,78% Amazon
Apple Inc. 285,45 -2,16% Apple Inc.
Caterpillar Inc. 762,80 -1,06% Caterpillar Inc.
Chevron Corp. 166,10 1,35% Chevron Corp.
Cisco Inc. 98,13 0,21% Cisco Inc.
Home Depot 291,80 -1,50% Home Depot
Nike Inc. 37,75 -1,05% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 180,70 1,56% NVIDIA Corp.
Salesforce 149,66 -0,08% Salesforce
Sherwin-Williams Co. 286,60 -0,86% Sherwin-Williams Co.
UnitedHealth Inc. 369,80 -0,86% UnitedHealth Inc.
Walt Disney 84,88 -0,67% Walt Disney

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Dow Jones 52 021,03 -0,24%

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