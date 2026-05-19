Schwacher Handel in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung im Minus

Der Dow Jones notiert am zweiten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,20 Prozent schwächer bei 49 588,15 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 20,487 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,413 Prozent schwächer bei 49 481,04 Punkten in den Dienstagshandel, nach 49 686,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 49 245,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 49 696,53 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Stand von 49 447,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49 395,16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 42 792,07 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,49 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 2,85 Prozent auf 184,59 USD), Coca-Cola (+ 0,76 Prozent auf 81,82 USD), Apple (+ 0,76) Prozent auf 300,09 USD), Verizon (+ 0,58 Prozent auf 47,03 USD) und Microsoft (+ 0,55 Prozent auf 425,87 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Home Depot (-3,23 Prozent auf 250,00 EUR), Sherwin-Williams (-2,71 Prozent auf 294,57 USD), 3M (-2,43 Prozent auf 148,83 USD), Goldman Sachs (-2,16 Prozent auf 925,94 USD) und Amazon (-2,05 Prozent auf 259,43 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4 453 654 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,691 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at