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Dow Jones-Performance im Fokus 11.08.2026 22:34:34

Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt schlussendlich

Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt schlussendlich

Der Dow Jones erlitt am zweiten Tag der Woche Verluste.

Zum Handelsende notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,34 Prozent leichter bei 53 791,85 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,316 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,179 Prozent fester bei 54 072,66 Punkten in den Handel, nach 53 975,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 54 222,85 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53 746,43 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 52 637,01 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 11.05.2026, einen Wert von 49 704,47 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, stand der Dow Jones bei 43 975,09 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,18 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Home Depot (+ 1,85 Prozent auf 308,25 EUR), Chevron (+ 0,90 Prozent auf 196,66 USD), IBM (+ 0,89 Prozent auf 238,42 USD), Caterpillar (+ 0,69 Prozent auf 843,37 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,63 Prozent auf 362,04 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Honeywell Technologies (-5,27 Prozent auf 230,12 USD), Alphabet C (ex Google) (-3,61 Prozent auf 343,00 USD), Amazon (-2,09 Prozent auf 272,27 USD), Nike (-1,88 Prozent auf 41,32 USD) und Cisco (-1,75 Prozent auf 120,43 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 28 033 539 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,697 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Travelers-Aktie hat mit 11,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Nike-Anleger werden 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 3,88 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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