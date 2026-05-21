Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt zum Start des Donnerstagshandels

Das macht das Börsenbarometer in New York am Donnerstagmorgen.

Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE um 0,06 Prozent auf 49 981,51 Punkte abwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 20,393 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,32 Prozent leichter bei 49 348,83 Punkten in den Handel, nach 50 009,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 990,23 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 697,47 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 1,01 Prozent zu. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 21.04.2026, einen Wert von 49 149,38 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, lag der Dow Jones bei 49 625,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 41 860,44 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,31 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 3,75 Prozent auf 233,43 USD), Chevron (+ 0,90 Prozent auf 193,05 USD), Goldman Sachs (+ 0,76 Prozent auf 989,55 USD), Honeywell (+ 0,68 Prozent auf 218,87 USD) und Home Depot (+ 0,66 Prozent auf 266,20 EUR). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Walmart (-7,08 Prozent auf 121,59 USD), Salesforce (-4,22 Prozent auf 172,50 USD), Sherwin-Williams (-2,49 Prozent auf 300,03 USD), Nike (-2,08 Prozent auf 43,27 USD) und Boeing (-1,82 Prozent auf 218,15 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 10 465 720 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro den größten Anteil.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,65 zu Buche schlagen. Mit 5,90 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at