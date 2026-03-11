Visa Aktie

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Dow Jones-Performance im Blick 11.03.2026 20:03:55

Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt nach

Der Dow Jones zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0,75 Prozent leichter bei 47 346,42 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,501 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,136 Prozent auf 47 771,43 Punkte an der Kurstafel, nach 47 706,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 47 711,26 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47 185,89 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,052 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 50 121,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wies der Dow Jones 48 704,01 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 41 433,48 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,14 Prozent abwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Bei 46 615,52 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 2,39 Prozent auf 190,75 USD), UnitedHealth (+ 0,94 Prozent auf 284,99 USD), Cisco (+ 0,57 Prozent auf 78,14 USD), American Express (+ 0,28 Prozent auf 304,00 USD) und Amgen (+ 0,25 Prozent auf 376,38 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Sherwin-Williams (-2,15 Prozent auf 323,24 USD), Home Depot (-1,85 Prozent auf 302,85 EUR), Procter Gamble (-1,84 Prozent auf 153,14 USD), Visa (-1,70 Prozent auf 309,08 USD) und Goldman Sachs (-1,55 Prozent auf 820,89 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 16 751 019 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,865 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,55 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Visa Inc.

Analysen zu Visa Inc.

16.02.26 Visa Buy UBS AG
21.01.26 Visa Kaufen DZ BANK
26.11.25 Visa Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.25 Visa Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

American Express Co. 261,75 -0,15% American Express Co.
Amgen Inc. 319,05 -0,09% Amgen Inc.
Chevron Corp. 171,44 0,14% Chevron Corp.
Cisco Inc. 67,29 -0,25% Cisco Inc.
Goldman Sachs 681,20 -0,41% Goldman Sachs
Home Depot 294,50 0,14% Home Depot
NVIDIA Corp. 158,82 -0,25% NVIDIA Corp.
Procter & Gamble Co. 131,02 0,34% Procter & Gamble Co.
Sherwin-Williams Co. 276,30 -0,07% Sherwin-Williams Co.
UnitedHealth Inc. 241,00 0,08% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 43,80 -0,26% Verizon Inc.
Visa Inc. 265,90 -0,02% Visa Inc.
Walt Disney 86,45 0,12% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 46 677,85 -1,56%

