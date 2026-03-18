Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt nach

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,83 Prozent leichter bei 46 601,49 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,426 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,196 Prozent auf 47 085,53 Punkte an der Kurstafel, nach 46 993,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46 913,93 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46 521,18 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,227 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 49 662,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.12.2025, wies der Dow Jones 47 951,85 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 41 581,31 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,68 Prozent abwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Bei 46 494,63 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 1,08 Prozent auf 200,11 USD), Caterpillar (+ 0,58 Prozent auf 706,06 USD), Goldman Sachs (+ 0,57 Prozent auf 811,60 USD), JPMorgan Chase (+ 0,34 Prozent auf 287,86 USD) und NVIDIA (+ 0,17 Prozent auf 182,24 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Sherwin-Williams (-2,72 Prozent auf 311,97 USD), Nike (-2,41 Prozent auf 53,79 USD), 3M (-2,36 Prozent auf 145,54 USD), Procter Gamble (-2,30 Prozent auf 147,99 USD) und Visa (-2,30 Prozent auf 301,36 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 13 240 201 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,835 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at