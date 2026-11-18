Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 1,14 Prozent leichter bei 50 178,97 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,890 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 1,24 Prozent auf 51 386,98 Punkte an der Kurstafel, nach 50 759,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50 637,70 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 50 029,35 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 4,00 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 52 002,41 Punkte. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der Dow Jones 53 343,40 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 46 091,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,71 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walt Disney (+ 2,67 Prozent auf 120,06 USD), Amazon (+ 2,08 Prozent auf 263,26 USD), Nike (+ 2,04 Prozent auf 36,58 USD), Honeywell Technologies (+ 1,15 Prozent auf 221,48 USD) und Cisco (+ 0,69 Prozent auf 95,77 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil UnitedHealth (-7,70 Prozent auf 359,68 USD), Chevron (-4,22 Prozent auf 207,02 USD), Salesforce (-3,48 Prozent auf 187,75 USD), Merck (-2,73 Prozent auf 139,46 USD) und Caterpillar (-2,72 Prozent auf 555,28 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 34 853 320 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,672 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Travelers-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at