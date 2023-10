Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt zum Handelsende nach

Der Dow Jones zeigte sich am Abend in Rot.

Schlussendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,29 Prozent schwächer bei 33 002,38 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 10,363 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,066 Prozent fester bei 33 455,50 Punkten, nach 33 433,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 32 916,20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 33 398,54 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 34 837,71 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 03.07.2023, bei 34 418,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2022, lag der Dow Jones-Kurs bei 29 490,89 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Minus von 0,404 Prozent zu Buche. Bei 35 679,13 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 31 429,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Verizon (+ 0,69 Prozent auf 31,98 USD), Intel (+ 0,65 Prozent auf 35,69 USD), Boeing (+ 0,58 Prozent auf 188,92 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 0,58 Prozent auf 22,55 USD) und Nike (+ 0,56 Prozent auf 95,09 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Goldman Sachs (-3,89 Prozent auf 306,12 USD), American Express (-2,96 Prozent auf 145,05 USD), Home Depot (-2,63 Prozent auf 291,94 USD), Microsoft (-2,61 Prozent auf 313,39 USD) und Walt Disney (-2,61 Prozent auf 79,54 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 13 752 370 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2,593 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

