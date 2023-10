Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt zum Start nach

Der Dow Jones gibt am Freitagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 16:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,26 Prozent schwächer bei 33 328,86 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 10,457 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,764 Prozent fester bei 33 669,52 Punkten, nach 33 414,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 33 328,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 33 425,77 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,49 Prozent abwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 20.09.2023, bei 34 440,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 35 225,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2022, lag der Dow Jones bei 30 333,59 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 0,581 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 35 679,13 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 1,30 Prozent auf 101,74 USD), Intel (+ 0,98 Prozent auf 36,02 USD), Verizon (+ 0,92 Prozent auf 31,87 USD), Coca-Cola (+ 0,83 Prozent auf 54,80 USD) und Procter Gamble (+ 0,82 Prozent auf 149,47 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil American Express (-2,23 Prozent auf 146,28 USD), JPMorgan Chase (-1,06 Prozent auf 143,75 USD), Caterpillar (-0,81 Prozent auf 250,85 USD), Walgreens Boots Alliance (-0,76 Prozent auf 20,80 USD) und Chevron (-0,70 Prozent auf 167,92 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 4 505 048 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,601 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at